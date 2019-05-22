Наводнение в Польше: эвакуированы десятки человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После прошедших мощных ливней в Подкарпатском и Малопольском воеводствах Польши сложилась опасная паводковая ситуация, сообщает "Радио Польша" .

Уточняется, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Тарнувском и Домбровском повятах (районах) Малопольского воеводства, где из-за затопления домов был эвакуирован 31 местный житель. Пострадавших разместили в кризисном центре. Спасатели Малопольского воеводства в течение последних суток выезжали по вызовам, связанным с последствиями проливных дождей, более 350 раз. В основном они занимаются откачкой воды из подвалов и гаражей, затопленных дождем. Мэр Домброва рассказал, что паводковые воды подтопили не только жилые дома, но и общественно значимые здания воеводства: кинотеатр, спортивный центр, детский сад и школу.

Сейчас дожди в большинстве пострадавших районах прекратились, однако Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) снова выпустил предупреждение о возможных интенсивных осадках на юге и юго-востоке страны. Сильные ливни ожидаются здесь, по прогнозу синоптиков, до утра 24 мая. Затем зона осадков сместится на восток.

В настоящее время на востоке страны ликвидируют последствия смерча, который, как сообщалось ранее, пронесся в районе Люблина 21 мая. По уточненным данным, в результате стихии один человек был ранен, ветер повредил более 140 зданий, в том числе около 50 жилых домов. Проводятся спасательно-восстановительные работы.-0-