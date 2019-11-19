Наводнение в Венеции повредило мозаики собора Святого Марка

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрушительное наводнение произошло в Венеции. Оно повредило напольные мозаики и мраморные колонны в соборе Святого Марка. Об этом сообщили хранители собора, сообщает канал Rai News .

Венецию затопило из-за дождей Туристам в Венеции, как и жителям города, пришлось надеть высокие сапоги и воспользоваться специально сконструированными мостками, чтобы преодолеть затопленные улицы и площади города.

Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает влияние соли на основания несущих конструкций собора. Как утверждают специалисты, "многие повреждения возможно будет увидеть только спустя несколько месяцев, так как коррозионные процессы протекают медленно, но неумолимо". Отмечается, что в крипте собора колонны уже частично очистили от морской соли.

nnaa

Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини подчеркнул, что "ущерб не непоправимый, но необходимы структурные работы во всем соборе".

На прошлой неделе Венеция пережила самое серьезное наводнение, вызванное рекордным за полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка.

На протяжении недели были закрыты школы, музеи, театры, в том числе "Ла Фениче".

Местные власти оценивают ущерб в 1 млрд. евро.-0-