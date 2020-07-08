Наводнением снесло старинный мост на востоке Китая

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древний мост в провинции Аньхой (Восточный Китай), построенный более чем 480 лет назад во времена династии Мин, смыло наводнением, сообщает Синьхуа.

Мост Чжэньхай в районе Туньси города Хуаншань и относящийся к культурным памятникам, был разрушен потоком реки Синьаньцзян, которая вышла из берегов из-за сильных дождей, начавшихся вечером 6 июля.

Благодаря своевременной эвакуации местных жителей и остановке транспортного движения по мосту погибших и пострадавших нет.

Длина моста-памятника Чжэньхай составляет 133 м, ширина – 15 м. Работы по строительству моста были начаты в 1536 году. Его несколько раз реставрировали во времена династии Цин.-0-