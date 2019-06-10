Наводнения на востоке Китая: эвакуированы 135 тыс. человек

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,42 млн человек затронули наводнения на востоке Китая. В наиболее пострадавшей от стихии провинции Цзянси эвакуированы 135 тыс. жителей, сообщает китайская газета China Daily .

Из-за сильных ливней, которые не прекращаются на востоке Китая с 6 июня, сильнее всего пострадали девять городов провинции Цзянси, информирует местное бюро по чрезвычайным ситуациям. Нанесен ущерб сельхозугодиям на площади более 110 тыс.га, на 10,8 тыс.га посевы уничтожены. Уточняется, что 715 домов оказались затронуты наводнением, из них 313 серьезно повреждены. Агентство Синьхуа 9 июня сообщило, что непогода в провинции Цзянси унесла жизни шести человек, еще один числится пропавшим без вести.

Прямые экономические потери, нанесенные стихией, оцениваются в 2,65 млрд юаней (около $383 млн).

Некоторые населенные пункты провинции Цзянси из-за непогоды оказались отрезанными от внешнего мира. Спасатели пытаются доставить туда продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, пишет Euronews. По прогнозам синоптиков, еще как минимум сутки осадки не прекратятся, причем дождевой фронт сместится на юг Китая.-0-