Наводнения нарушили жизнь более 420 тыс. жителей Китая

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызванные сильными ливнями наводнения в восточной китайской провинции Аньхой нарушили жизнь около 424 тыс. человек. Такие данные опубликовал информационный ресурс The Paper со ссылкой на провинциальное Управление чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС.

Начиная со 2 июля непрекращающиеся ливни вынудили местные власти в экстренном порядке эвакуировать из затопленных районов около 27 тыс. жителей. Сильнее всего от наводнений пострадали города Хуаншань, Сюаньчэн, Аньцин, Тунлин, Чичжоу, Уху и Бэнбу.

В зонах бедствия ливнями затоплены сельхозугодья на площади свыше 31 тыс. га, повреждено или разрушено более 600 жилых строений. Прямой экономический ущерб оценивается в $72,5 млн.

С начала года из-за наводнений, охвативших в разное время 26 регионов Китая, погиб или пропал без вести 121 человек. Из-за сезонных дождей из берегов вышли 190 рек, уровень воды в двух из них побил исторические рекорды.-0-