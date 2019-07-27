Наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные наводнения, которые начались в Бангладеш 10 июля, унесли жизни 114 человек, сообщает местная газета Dhaka Tribune .

Отмечается, что уровень воды в реках продолжает подниматься. Местные жители вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о 47 погибших и около 700 тыс. эвакуированных. Всего около 15 тыс. человек заразились инфекционными заболеваниями через воду или получили травмы различной степени тяжести в связи с затоплениями в период с 10 по 26 июля. В стране работают почти 1,4 тыс. центров временного содержания для вынужденных покинуть свои дома людей и около 2,5 тыс. медицинских групп.-0-