Наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные наводнения, которые начались в Бангладеш 10 июля, унесли жизни 114 человек, сообщает местная газета
Отмечается, что уровень воды в реках продолжает подниматься. Местные жители вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось о 47 погибших и около 700 тыс. эвакуированных. Всего около 15 тыс. человек заразились инфекционными заболеваниями через воду или получили травмы различной степени тяжести в связи с затоплениями в период с 10 по 26 июля. В стране работают почти 1,4 тыс. центров временного содержания для вынужденных покинуть свои дома людей и около 2,5 тыс. медицинских групп.-0-
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