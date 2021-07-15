Наводнения в Германии: 11 человек погибли, 70 пропали без вести

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере одиннадцать человек погибли и 70 пропали без вести в результате ураганов и наводнений на западе Германии, сообщает немецкое издание Bild.

Наводнения вызваны продолжительными ливнями, которые обрушились на регион. Наибольший ущерб нанесен федеральным землям Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

В коммуне Шульд наводнения привели к обрушению шести домов. По данным полиции, здесь погибли четыре человека, спасатели ведут поиски еще 70 человек. Большое количество домов находится под угрозой обрушения.

В городах Альтена и Вердоль погибли двое спасателей. О гибели людей, преимущественно в затопленных подвалах, сообщили власти Золингена, Унны, Кельна и Райнбаха.

Немецкий город Бад-Нойенар-Арвайлер практически ушел под воду. На фотографиях, сделанных с воздуха, видны лишь крыши домов.

Из-за наводнений около 135 тыс. домов остались без электричества. Тысячи людей были эвакуированы. В нескольких населенных пунктах люди оказались в ловушках в домах, затопленных водой. Запланированы спасательные операции с воздуха.

В службы экстренной помощи продолжают поступать звонки от населения с просьбой о помощи. К спасательным операциям привлечены военные.

Синоптики предупреждают, что экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни, пока сохранятся. Как сообщает Deutsche Welle, власти ожидают, что в ближайшие дни уровень рек продолжит повышаться. Существует опасность прорыва плотин, которые уже сейчас находятся на пределе своих возможностей.-0-