Наводнения в Греции: пять человек погибли, десятки эвакуированы

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни обрушились на греческий остров Эвбея, пять человек погибли, десятки эвакуированы, сообщает Reuters.
Проливные дожди привели к масштабным наводнениям. Затоплено множество домов, повреждена дорожная инфраструктура. В пожарную часть поступили сотни звонков от жителей острова с просьбой откачать воду из домов.
Спасатели с помощью вертолетов эвакуировали из зоны бедствия десятки человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.-0-