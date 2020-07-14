Наводнения в Индонезии: 15 человек погибли, десятки пропали без вести

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате наводнений, обрушившихся 14 июля на индонезийский остров Сулавеси. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сильнее всего из-за стихии пострадала провинция Южный Сулавеси. Представитель местного поисково-спасательного управления Дадан Саркас рассказал, что мощные дожди вызвали разлив рек, которые в ночь на 14 июля затопили ряд населенных пунктов в регионе Луву-Утара. Сотни домов, здание школы и общественные объекты были повреждены и затоплены, сообщает Синьхуа.

В данный момент спасатели и другие специалисты сосредоточены на очистке дорог, чтобы попасть в затопленные районы и оказать всю необходимую помощь населению.

Более 2 тыс. жителей провинции Южный Сулавеси в связи со стихией размещены во временных убежищах.

Местные власти опасаются, что число жертв может значительно возрасти, поскольку связь с рядом населенных пунктов сейчас утрачена.-0-