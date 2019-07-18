Наводнения в Южной Азии привели к гибели более 220 человек

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в странах Южной Азии, вызванных муссонными дождями, привели к гибели более 220 человек, сообщает
Наводнения и оползни затронули ряд регионов Индии, Непала, Пакистана и Бангладеш.
Значительный ущерб нанесен индийским штатам Бихар и Ассам, где за неделю погибли 77 человек. В общей сложности наводнение нанесло урон более 10,3 млн человек. Местные власти организовали для людей, лишившихся крова, более 900 временных приютов.
В Непале жертвами наводнений с 11 июля стали 88 человек, тысячи людей лишились крова. Власти Пакистана сообщили о гибели 46 человек.
Ранее сообщалось, что в Бангладеш погибли по меньшей мере 12 человек, в основном фермеры. Из-за разлива рек низинные территории оказалась затоплена, нанесен значительный ущерб сельскохозяйственной отрасли.-0-
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