Наводнения в Камбодже: 13 человек погибли, тысячи эвакуированы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Камбодже в результате наводнений, вызванных тропическими дождями, погибли 13 человек, более 12,3 тыс. эвакуированы, сообщает "Синьхуа".

Представитель Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Сеак Виче сообщил, что с начала месяца 193 268 человек пострадали от наводнений. "На данный момент погибли 13 человек, в том числе пятеро детей", - добавил он.

Наибольший ущерб нанесен провинциям Баттамбанг, Пурсат, Бантеймеантьей и Кандаль. Здесь затоплено 47 923 дома и 186 689 га сельхозугодий. Пострадала и дорожная инфраструктура: несколько основных дорог пришлось закрыть для движения.

Министр водных ресурсов и метеорологии Лим Кинхор заявил, что в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся.

В Камбодже наводнения обычно происходят с августа по октябрь. В прошлом году из-за них погибли 30 человек, более 130 пострадали.-0-