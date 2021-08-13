Наводнения в регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наводнения в четырех регионах Дальнего Востока признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ."Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера", - сказали в ведомстве.-0-