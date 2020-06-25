Наводнения в Украине: три человека погибли, затоплено около 10 тыс. домов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине сильные дожди, которые не прекращаются с начала недели, привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, сообщает УНН.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате наводнений погибли три человека. Подтопленными остаются 285 населенных пунктов, около 10 тыс. домов. Непогодой разрушено 117 км автодорог и 64 моста.

Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут.

Как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, ситуация с паводками в Западной Украине критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года.-0-