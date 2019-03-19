Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта 2019 года

19 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об исполнении полномочий Президента Республики Казахстан", в соответствии с которым слагает свои полномочия с 20 марта 2019 года. Данный документ Нурсултан Назарбаев подписал во время обращения к народу страны по республиканским телеканалам.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение полномочий Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.
На оставшийся срок полномочия президента Казахстан переходят к председателю Сената Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги, которая состоится в 12.00 20 марта 2019 года. Указ вступает в силу с момента подписания.
Касым-Жомарт Токаев является выпускником МГИМО, доктор наук. Был министром иностранных дел Казахстана, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН.-0-
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