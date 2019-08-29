Назарбаев пригласил лидеров ядерных держав в Казахстан для обсуждения проблем безопасности

29 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам ядерных держав встретиться в Нур-Султане для обсуждения проблем международной безопасности.

"В настоящее время Казахстан является признанным донором международной безопасности и стабильности. Думаю, что это дает мне моральное право обратиться сегодня к глобальному сообществу с призывом последовать нашему примеру и использовать казахстанский опыт во всем мире", - сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения премией "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность".

"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость и сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, России, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - отметил Нурсултан Назарбаев.

По его словам, ответственность за безопасность и мир лежит именно на главах государств. "Мне кажется, сейчас время сесть и договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - заключил Нурсултан Назарбаев.-0-