Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева в качестве кандидата в президенты от партии Nur Otan

23 апреля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана от крупнейшей партии Nur Otan ("Свет отечества").
"Как председатель партии Nur Otan я предлагаю на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост Президента Республики Казахстан. Зная его много лет по совместной работе, считаю самым достойным на сегодня кандидатом на эту высшую должность в стране", - сказал Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде партии Nur Otan.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.-0-
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