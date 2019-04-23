Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева в качестве кандидата в президенты от партии Nur Otan

23 апреля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана от крупнейшей партии Nur Otan ("Свет отечества").

"Как председатель партии Nur Otan я предлагаю на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост Президента Республики Казахстан. Зная его много лет по совместной работе, считаю самым достойным на сегодня кандидатом на эту высшую должность в стране", - сказал Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде партии Nur Otan.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.-0-