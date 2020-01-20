Назначен новый исполнительный директор "Евровидения"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором международных конкурсов песни "Евровидение" и "Детское Евровидение", сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

Мартин Остердаль начнет участвовать в организации форума в апреле, а приступит к обязанностям исполнительного директора после 65-го конкурса "Евровидение", который состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. На этом посту он сменит Йона Ола Санда, руководившего конкурсом 10 лет.

Мартин Остердаль - телевизионный менеджер с 20-летним опытом работы. В 2013 и 2016 годах был исполнительным продюсером "Евровидения", когда смотр проходил в шведских городах Мальме и Стокгольме. Также он был программным директором и управляющим развлекательными и спортивными программами шведской общественной телевещательной организации STV, работал над церемонией вручения Нобелевской премии и свадьбой шведской кронпринцессы Виктории в 2010 году.-0-