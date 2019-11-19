Назначен новый премьер-министр Кувейта

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил министра иностранных дел Сабаха Халида ас-Сабаха новым премьер-министром страны, сообщает
Назначенный премьер должен определить кандидатуры на должности министров правительства и представить их на утверждение главе государства. Ранее кувейтский лидер предложил исполняющему обязанности премьер-министра шейху Джаберу аль-Мубараку аль-Хамаду ас-Сабаху сформировать новый кабинет, но он без объяснения причин отклонил предложение.
14 ноября правительство Кувейта подало в отставку, кувейтский лидер поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.-0-