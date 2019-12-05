Назначен новый спецпредставитель главы ОБСЕ по Украине

5 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе назначена швейцарский дипломат Хайди Грау, которая заменит на этом посту Мартина Сайдика. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на открытии пленарной сессии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

"Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику. А также официально объявить о назначении Хайди Грау его преемницей", - сказал Мирослав Лайчак.

Мартин Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.-0-