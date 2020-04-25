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25 апреля 2020, 20:53

Назван мотив стрелка, убившего 23 человека в Новой Шотландии

Фото Getty Images
Фото Getty Images

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотивом крупнейшего в истории Канады убийства в Новой Шотландии стала ссора с девушкой, считают в канадской полиции. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, 51-летний Габриэль Вортман начал расстреливать людей после бегства его девушки. По информации СМИ, мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать. Полиция не исключает, что преступник мог заранее запланировать массовое убийство.

В ходе допроса выяснилось, что девушка ушла от мужчины 18 апреля вечером. Ночь она провела в лесу возле деревни Портапике в Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позвонила по номеру экстренной помощи. К тому времени Вортман убил 13 человек в Портапике. Одетый в полицейскую форму, в машине, замаскированной под полицейскую, 19 апреля утром он убил еще девять человек. В тот же день он также застрелил случайно одну женщину.

В результате стрельбы погибли 23 человека, в том числе представитель полиции. Тела погибших обнаружили в 16 местах пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.-0-

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