Назван самый загрязненный город Европы

6 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Исследователи обнаружили самый загрязненный город Европы. В текущем году им признан город Тетово в Македонии. Эту информацию сообщает numbeo.com.

Второе место в рейтинге досталось итальянскому Неаполю. Далее идет столица Македонии город Скопье. Сообщается, что Москва и Санкт-Петербург располагаются на девятнадцатой и семнадцатой строчках рейтинга соответственно. В список самых чистых городов попали Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм.-0-