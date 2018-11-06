Назван самый загрязненный город Европы

6 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Исследователи обнаружили самый загрязненный город Европы. В текущем году им признан город Тетово в Македонии. Эту информацию сообщает numbeo.com.
Второе место в рейтинге досталось итальянскому Неаполю. Далее идет столица Македонии город Скопье. Сообщается, что Москва и Санкт-Петербург располагаются на девятнадцатой и семнадцатой строчках рейтинга соответственно. В список самых чистых городов попали Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.205 BYN
|3.215 BYN