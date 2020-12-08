Названа предполагаемая причина неизвестной болезни в Индии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания, сообщает индийское агентство PTI.

Более 300 человек могли отравиться средством от комаров. Но точной причины странной болезни врачи пока не знают. Из-за неизвестной болезни в Индии госпитализировали почти 400 человек.

Отмечается, что на данный момент это - лишь предположение специалистов. Возбудитель болезни еще не выявлен. Официальной информации пока нет.

Как сообщалось, вспышка неизвестного заболевания произошла в минувшие выходные в городе Элуру, штат Андхра-Прадеш. За сутки более 300 человек попали в больницу из-за болезни, которую врачам не удалось установить. У них наблюдалось множество симптомов - от тошноты до припадков и потери сознания. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.-0-