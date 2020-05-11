Названа предварительная причина пожара в хосписе в Красногорске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной возгорания в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске (РФ) стала неисправная электропроводка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

В управлении уточнили, что при пожаре погибли девять человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. "По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - рассказали в ГСУ СК РФ по Московской области.

В ночь на 11 мая в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, в микрорайоне Опалиха в Красногорске произошел пожар, во время его тушения обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 лет до 91 года с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Хоспис работал нелегально, коттедж был арендован частным лицом. Всего в здании находились 37 человек, 29 из них - постояльцы. Все эвакуированные размещены в соседнем корпусе.-0-