Названа предварительная причина пожара в Одесской психбольнице

11 июня, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Среди вероятных причин пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья полиция Украины не исключает поджог.

"Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.

По факту происшествия начаты уголовные производства, следователи проводят обыски в трех служебных кабинетах. "В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

10 июня в 21.44 по местному времени в Суворовском районе Одессы возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" на площади 500 кв.м. В 23.19 пожар ликвидирован. К тушению привлекались 57 сотрудников личного состава и 12 единиц техники. На момент возгорания в отделении готовились ко сну 54 пациента, преимущественно люди пожилого возраста, на ночном дежурстве находились трое медработников. Большинство пациентов удалось вывести из горящего помещения, однако шесть человек - медсестра и пятеро пациентов - погибли, в том числе из-за того, что надышались угарным газом.-0-