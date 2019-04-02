Названа предварительная причина взрыва в Военно-космической академии в Петербурге

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной взрыва в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, предположительно, стала мина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"По предварительным данным, в учебном классе на втором этаже сработала мина. Пострадали четыре курсанта, кроме того, обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Оказались заблокированы около 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Из других помещений здания прошла эвакуация курсантов и преподавателей, добавил представитель экстренных служб.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского - один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС России, а также федеральных органов исполнительной власти.-0-