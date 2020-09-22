Названа причина гибели сотен слонов в Ботсване

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни слонов в Ботсване стали жертвами микроскопических водорослей. К такому выводу пришли специалисты, исследовавшие причину неожиданной гибели множества животных в мае-июне 2020 года, сообщает ВВС.

Рейнджеры подняли тревогу после того, как в дельте реки Окаванго во время аэрофотосъемки было обнаружено множество трупов слонов.

В Ботсване обитает треть всей популяции африканских слонов, и поначалу власти решили, что это может быть дело рук браконьеров, однако, как показали результаты анализов, 330 слонов погибли от токсинов, выделяемых живущими в воде цианобактериями, или сине-зелеными водорослями.

Цианобактерии - это токсичные бактерии, обитающие в стоячей теплой воде. Именно они приводят к так называемому цветению водоемов, когда там разрастаются большие колонии сине-зеленых водорослей. "Как показали анализы, причиной смерти стали нейротоксины, содержавшиеся в цианобактериях. Эти бактерии живут в воде", - заявил главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

Гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года, что совпало с пересыханием прудов. Тогда же выяснилось, что у слонов сохранились бивни, таким образом браконьерство как причина смерти было исключено. Заражение сибирской язвой также выпало из списка возможных причин гибели. Экспертизы проводились в течение нескольких месяцев в лабораториях Южной Африки, Канады, Зимбабве и США.-0-

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