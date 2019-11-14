Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в ноябре 2013 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе, в которой погибли 50 человек, привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, командир не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Занимавший должность заместителя генерального директора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов направил в 2009 году документы в отношении Рустема Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации.

В свою очередь, по версии следствия, руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Рустема Салихова. В результате он, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна.

Кроме того, по данным следствия, Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Рустема Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года он осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

17 ноября 2013 года Рустем Салихов, выполняя рейс Москва - Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Виктор Гуцул управление на себя не принял. В результате командир воздушного судна при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна.

Для получения и закрепления доказательственной базы потребовались длительные и многочисленные экспертные исследования. В ходе предварительного следствия проведены сложные судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические, а также другие судебные экспертизы, допрошено свыше 200 свидетелей и потерпевших, специалистов, проведен значительный объем иных следственных действий, которые в совокупности подтвердили версию следствия.

В отношении Рустема Салихова и Виктора Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Валерию Портнову и Виктору Фомину предъявлено обвинение по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), Шавкату Умарову - по ч.3 ст.293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщалось, самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" выполнял рейс по маршруту Москва - Казань. Он вылетел из московского аэропорта Домодедово и спустя час начал выполнять посадку. При попытке зайти на второй круг борт потерял высоту и столкнулся с землей, после чего загорелся из-за взорвавшегося в бензобаках топлива. Погибли 44 пассажира, в том числе двое детей, а также шесть членов экипажа.-0-