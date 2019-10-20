Названа приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском крае

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Российской Федерации считает нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Следователями СК России в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", - сообщили в СК.

В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба 19 октября прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести. В больнице находятся 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных пострадавших врачами оценивается как легкое и среднее.

СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. Устанавливается точное количество погибших и пострадавших. На месте продолжают работать спасатели, используются вертолеты, моторные лодки.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.-0-