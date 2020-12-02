Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу. Об этом во время специальной сессии Генассамблеи ООН рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

По словам Кирилла Дмитриева, российская вакцина будет одной из самых дешевых по сравнению с другими. Планируется, что "Спутник V" будет поставлен во все страны по одинаковой цене.

Кирилл Дмитриев также заявил, что РФПИ может начать производство вакцины "Спутник V" в Египте и Нигерии.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Беларуси, Бразилии, Индии и ОАЭ.-0-