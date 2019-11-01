Названы достопримечательности мира, находящиеся под угрозой исчезновения

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund) опубликовал список из 25 достопримечательностей, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает СNN .

Среди объектов, включенных в список World Monuments Watch, - собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) во Франции, пострадавший во время пожара 15 апреля 2019 года, Урубамба (Священная долина инков) в Перу, сохранению которой угрожает строительство аэропорта в регионе города Куско. Кроме того, в список включены Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) в Чили, Национальный парк Тушети в Грузии, храм-музей Чойджин-ламы в столице Монголии Улан-Баторе, рынок Анаркали в пакистанском Лахоре, район Ивамацу в Японии и др.

Список World Monuments Watch был создан в 1995 году для выявления и оказания поддержки достопримечательностям, находящимся под угрозой исчезновения. Он обновляется раз в два года.

"Мы часто воспринимаем наши самые ценные объекты наследия как должное", - сказал Бенедикт де Монтлер, генеральный директор World Monuments Fund. "Иногда это происходит, пока они не подвергаются риску, и мы не осознаем того значения, которое они имеют в построении нашей идентичности как отдельных лиц, сообществ или граждан страны", - добавил он.

Одна из достопримечательностей, включенная в список World Monuments Watch, сможет получить материальную помощь в размере $1 млн, которую предоставит спонсор-основатель фонда компания American Express. Эта сумма пойдет на восстановление или сохранение объекта культурного наследия. Другие объекты смогут получить деньги непосредственно от Всемирного фонда памятников.

World Monuments Fund был основан в 1965 году, за это время он спонсировал более 600 проектов в 90 странах мира. Фонд является частью всемирного сообщества организаций, работающих над сохранением и восстановлением техногенных и природных объектов культурного и исторического значения. С 1996 года World Monuments Fund выделил более $110 млн на восстановление культурных памятников. Другие спонсоры за этот же срок пожертвовали в целом около $300 млн.-0-

Фото BBC