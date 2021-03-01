Названы факторы снижения эффективности вакцин от COVID-19

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о факторах, которые могут снизить эффективность вакцин против коронавируса. Об этом сообщил газета "Известия" со ссылкой на телеканал CNN.
На снижение эффективности могут влиять генетические факторы коронавируса. При этом все вакцины будут способны оказывать необходимый эффект.
Инфекционист призвал граждан не беспокоиться об эффективности и выбрать одну из зарегистрированных вакцин, для того чтобы привиться.
Отмечается, что продукт от Johnson & Johnson является первой одновалентной вакциной, получившей одобрение в стране.
29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%.
Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.-0-