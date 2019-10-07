Названы имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевской премии 2019 года в области физиологии и медицины удостоены Уильям Кэлин-младший, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Ученые удостоены премии за исследование в области адаптации к доступности кислорода. Их совместная работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом.

Уильям Кэлин-младший - американский ученый-медик, онколог, доктор медицинских наук, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США. Сэр Питер Рэтклифф - британский ученый-медик и молекулярный биолог, специалист по восприятию кислорода. Грегг Семенза - американский ученый-медик, педиатр и генетик, наиболее известен как первооткрыватель белка HIF1A.

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины была присуждена ученым из США и Японии Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в терапии рака.

В период с 1901 по 2018 год были присуждены 109 Нобелевских премий по физиологии и медицине, среди 216 лауреатов - 12 женщин. Самым молодым обладателем Нобелевской премии в области медицины является Фредерик Бантинг, канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина. На момент вручения премии (1923 год) ему было 32 года. Старейшим лауреатом Нобелевской премии по медицине является 87-летний Пейтон Раус. В 1966 году его наградили за открытие онкогенных вирусов.

Оглашение лауреатов премии в области физиологии и медицины ознаменовало начало Нобелевской недели - 2019. 8 октября станет известен лауреат Нобелевской премии в области физики. 9 октября будет назван обладатель премии в области химии, 10 октября вручат Нобелевскую премию по литературе, 11 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 14 октября.-0-