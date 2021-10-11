Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Беларусь и Россия планируют наладить обмен электронными услугами Общество
13:12 Доллар на торгах 11 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:03 Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике В мире
12:53 Футболисты сборной Беларуси сыграют с чехами в матче квалификации ЧМ-2022 Спорт
12:50 Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo Общество
12:43 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Аляски В мире
12:41 Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта Общество
12:40 В Тунисе сформировали новое правительство В мире
12:37 ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев Общество
12:35 Виртуальные туры разработают для заказников "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" Технологии
12:33 Польша не исключает обсуждения полномочий европейских чиновников на Евросовете В мире
12:31 ГАИ Минска за выходные выявила более 670 нарушений пешеходами ПДД Общество
12:26 Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств Общество
12:23 Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель В мире
12:22 AstraZeneca заявила, что разработанный ею препарат предотвращает тяжелую форму COVID-19 В мире
12:21 Следователи выясняют обстоятельства гибели супругов в Логойском районе Происшествия
12:21 Региональный форум #GBCregions пройдет 14 октября в Бресте Регионы
12:16 Два вертолета Ми-2 авиакомпании "Орша Эйр" проданы на электронных торгах за Br32,5 тыс. Экономика
12:07 Дальнобойщик сбил велосипедиста в Дрогичинском районе Происшествия
12:03 Акция "Чистый лес" собрала в Минской области более 8 тыс. участников Регионы
12:02 Второй диск симфоний Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Кримера высоко оценили в Европе Культура
11:56 В Беларуси за неделю при пожарах погибли 19 человек Происшествия
11:55 Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:54 Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам 14 октября Общество
11:50 Боррель предупредил об угрозе превращения Евросоюза из субъекта в объект глобальной политики В мире
11:50 Главный бухгалтер госучреждения в течение года незаконно совмещала работу Происшествия
11:48 В школе Махачкалы ученик нанес смертельное ножевое ранение сверстнику В мире
11:45 Серия "Белорусская детская энциклопедия" пополнилась книгой о птицах Культура
11:45 В России за сутки выявили 29 409 случаев заражения COVID-19 В мире
11:45 Витебских подростков будут судить за надругательство над могилами Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
11 октября 2021, 13:03

Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике

Иллюстрация Niklas Elmehed
Иллюстрация Niklas Elmehed

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2021 года по экономике стали Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Дэвид Кард получил награду "за его эмпирический вклад в экономику труда". Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Лауреаты этого года предоставили новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. Используя естественные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Результаты показали, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению количества рабочих мест. Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс продемонстрировали, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе.

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2020 году стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру. Роберт Уилсон показал, почему рациональные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о так называемом проклятии победителя, то есть о том, что заплатят слишком много и проиграют. В свою очередь Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие ценности, но и частные, которые варьируются от участника к участнику торгов.

С 1901 по 2020 год нобелевские премии по экономике были вручены 52 раза. За все время существования этой премией были награждены две женщины - Элинор Остром в 2009 году и Эстер Дюфло в 2019 году. Самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике - французский экономист профессор Массачусетского технологического института (США) Эстер Дюфло, которой было 46 лет на момент вручения премии. Старейший лауреат - один из основателей теории оптимальных механизмов Леонид Гурвич. В 2007 году его наградили премией в возрасте 90 лет.

Нобелевская неделя началась 4 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 5 октября был назван обладатель премии по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе, 8 октября назвали лауреатов премии мира.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации - 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Нобелевская премия
Новости рубрики В мире
Фото из архива Reuters Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Аляски
В Тунисе сформировали новое правительство
Фото из архива Польша не исключает обсуждения полномочий европейских чиновников на Евросовете
Фото Global Look Press Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
Фото из архива AstraZeneca заявила, что разработанный ею препарат предотвращает тяжелую форму COVID-19
Фото AP Боррель предупредил об угрозе превращения Евросоюза из субъекта в объект глобальной политики
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo
ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Региональный форум #GBCregions пройдет 14 октября в Бресте
ГПК: обновление баз данных повлияло на скопление большегрузов перед пунктами пропуска
Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта
Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild
Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам 14 октября
Богданов: экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.