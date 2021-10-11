Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2021 года по экономике стали Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Дэвид Кард получил награду "за его эмпирический вклад в экономику труда". Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Лауреаты этого года предоставили новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. Используя естественные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Результаты показали, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению количества рабочих мест. Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс продемонстрировали, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе.

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2020 году стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру. Роберт Уилсон показал, почему рациональные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о так называемом проклятии победителя, то есть о том, что заплатят слишком много и проиграют. В свою очередь Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие ценности, но и частные, которые варьируются от участника к участнику торгов.

С 1901 по 2020 год нобелевские премии по экономике были вручены 52 раза. За все время существования этой премией были награждены две женщины - Элинор Остром в 2009 году и Эстер Дюфло в 2019 году. Самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике - французский экономист профессор Массачусетского технологического института (США) Эстер Дюфло, которой было 46 лет на момент вручения премии. Старейший лауреат - один из основателей теории оптимальных механизмов Леонид Гурвич. В 2007 году его наградили премией в возрасте 90 лет.

Нобелевская неделя началась 4 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 5 октября был назван обладатель премии по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе, 8 октября назвали лауреатов премии мира.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации - 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-