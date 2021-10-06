Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2021 года по химии стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан "за разработку асимметричного органокатализа". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии за разработку точного нового инструмента для молекулярного конструирования - органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию более экологичной. Ученые остаются лидерами в этой области и показали, что органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно - от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах. Таким образом, органокатализаторы приносят наибольшую пользу человечеству.

Нобелевскую премию 2020 года по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за разработку метода редактирования генома. Ученые открыли один из самых главных инструментов генной технологии - генетические ножницы CRISPR/Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

В период с 1901 по 2020 год были вручены 112 Нобелевских премий по химии. За все время существования этой премией были награждены пять женщин. Английский биохимик Фредерик Сенгер - единственный, кто был удостоен Нобелевской премии по химии дважды, в 1958 и 1980 годах. 35 лет - возраст самого молодого лауреата, Фредерика Жолио-Кюри, который был удостоен Нобелевской премии в 1935 году. Самый возрастной лауреат Нобелевской премии по химии - Джон Гуденаф, в 2019 году его наградили премией в возрасте 97 лет.

7 октября станет известен лауреат Нобелевской премии по литературе, а 8 октября в Осло назовут лауреата Премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-