Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2020 года в области физиологии и медицины стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита C. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Нобелевской премии 2019 года в области физиологии и медицины были удостоены Уильям Кэлин-младший, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семенза. Ученые получили премию за исследование в области адаптации к доступности кислорода. Их совместная работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом.

С 1901 по 2019 год были присуждены 110 Нобелевских премий по физиологии и медицине, среди лауреатов - 12 женщин. Самый молодой обладатель Нобелевской премии в области медицины - Фредерик Бантинг, канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина. На момент вручения премии (1923 год) ему было 32 года. Старейшим лауреатом Нобелевской премии по медицине является 87-летний Пейтон Раус. В 1966 году его наградили за открытие онкогенных вирусов.

Всего с 1901 по 2019 год Нобелевские премии присуждались 597 раз. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями дважды, в списке 919 человек и 24 организации. Среди награжденных 53 женщины.

6 октября станет известен лауреат Нобелевской премии в области физики. 7 октября будет назван обладатель премии в области химии, 8 октября вручат Нобелевскую премию по литературе, 9 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября.-0-