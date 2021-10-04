Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и давления. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что революционные открытия лауреатов Нобелевской премии этого года позволили понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему. Дэвид Джулиус использовал капсаицин, острое соединение перца чили, которое вызывает ощущение жжения, чтобы определить датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах. Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению нашего понимания того, как нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой.

Нобелевской премии 2020 года в области физиологии и медицины были удостоены Харви Дж.Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита C. Открытия лауреатов премии помогли выявить причину остающихся случаев хронического гепатита и сделали возможными делать анализы крови и создавать новые лекарства, которые спасли миллионы жизней.

С 1901 по 2020 год были присуждены 111 Нобелевских премий по физиологии и медицине, среди лауреатов - 12 женщин. Самый молодой обладатель Нобелевской премии в области медицины - Фредерик Бантинг, канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина. На момент вручения премии (1923 год) ему было 32 года. Старейшим лауреатом Нобелевской премии по медицине является 87-летний Пейтон Раус. В 1966 году его наградили за открытие онкогенных вирусов.

5 октября станет известен лауреат Нобелевской премии в области физики, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе, а 8 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения состоится в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-