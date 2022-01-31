Названы необычные симптомы "омикрона", которые проявляются у выздоровевших пациентов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый вариант SARS-CoV-2 вызывает кашель, лихорадку, а также потерю запаха и вкуса. Самыми необычными признаками являются боль в спине и головокружения – эти симптомы иногда остаются у человека после выздоровления. Такие данные сообщает "МИР24".

Медик Энн Мэри отметила, что данные симптомы характерны именно для пациентов с "омикроном". Неприятные ощущения в пояснице при "омикроне" наблюдаются чаще, чем при "дельте". Врач добавила, что штамм "омикрон" часто сопровождается сильной болью в мышцах у заболевших.-0-