Названы пять симптомов COVID-19, при которых необходимо срочно обращаться к врачу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов коронавируса, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Daily Express.

В статье отмечается, что помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

"В этом списке не все возможные симптомы", — предупредили британские врачи. Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.

Специалисты утверждают, что новый штамм вируса может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. -0-