Названы победители конкурса "Экологический фотограф 2019 года"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский фотограф Шант Кумар (SL Shanth Kumar) стал победителем международного конкурса "Экологический фотограф 2019 года". Его снимок "Прилив входит в дом" изображает дома, пострадавшие от наводнения в Мумбаи, сообщает британская газета Daily Mail .

Фотография, на которой запечатлена борьба 40-летнего рыбака с мощным потоком воды, была единогласно признана абсолютным победителем конкурса.

Помимо главного приза, были вручены награды за фотографии, посвященные проблемам крупных городов, вопросам энергетики. Также были отмечены работы молодых фотографов.

Среди наиболее ярких и пронзительных снимков - мексиканский город Мехикали, страдающий от сильного загрязнения воздуха, а также шахта по добыче бурого угля, основанная на месте древнейшего леса в Германии.

Другие фотографы сосредоточились на людях - один из конкурсантов запечатлел кенийского мальчика, пьющего воду из лужи из-за острой нехватки чистой воды. Испанский фотограф-документалист Антонио Арагон Ренунсио представил на конкурсе снимок, на котором изображена девочка, спящая на неудобной деревянной скамейке в грязном классе школы в Буркина-Фасо.

Премию "Молодой экологический фотограф года" получил Невилл Нгомане за снимок, изображающий процесс обезроживания носорога в попытке защитить его от браконьеров.

Конкурс "Экологический фотограф года" (CIWEM Environmental Photographer of the Year) демонстрирует самое лучшее в экологической фотографии. Подчеркивая ужасные последствия, которые человечество оказывает на нашу планету, конкурс также отмечает способность общества к инновациям, вселяя надежду на то, что люди сумеют преодолеть экологические трудности. Жюри конкурса поощряет современные, креативные, резонансные, сложные, оригинальные и красивые работы, но, прежде всего, оценивает те образы, которые вдохновят людей во всем мире начать заботиться об окружающей среде и нести ответственность за свои действия. Победители были объявлены в преддверии саммита ООН по изменению климата в Нью-Йорке.-0-

Фото организаторов конкурса CIWEM