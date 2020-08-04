Не менее 10 человек погибли при взрыве в порту Бейрута

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. По меньшей мере десять человек погибли, сотни ранены, сообщает Reuters.

По данным Ливанского общества Красного Креста, десятки человек из разных районов города были доставлены в больницы. "Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь", - сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. В свою очередь телеканал Al Arabiya информировал о сотнях раненых в результате взрыва.

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в районе порта, где находится база ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы Бейрута, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы.

Как заявил губернатор столицы, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia, потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение неизвестно. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по жертвам происшествия. Президент Ливана Мишель Аун на экстренном заседании Высшего совета обороны страны намерен обсудить ситуацию со взрывом в порту.-0-