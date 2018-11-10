Не менее 12 человек погибли в результате ливней в Иордании

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате ливней, которые с 9 ноября затапливают южные районы Иордании, продолжает расти. Местный новостной портал Ammon News сообщил уже о 12 жертвах со ссылкой на заявление официального представителя управления гражданской обороны королевства Айяда аль-Амру.

Продолжается поиск двух детей. Они находились в машине, которую смыл селевой поток. Тела их родителей и еще одного ребенка уже обнаружены. Также спасательные работы, в которых задействованы водолазы и используются вертолеты, продолжаются в местности Дабаа к югу от Аммана, откуда поступили первые сообщения о жертвах, у плотины Эль-Вала и в районе Млейх.

С начала стихии иорданские военнослужащие и добровольцы смогли эвакуировать из опасных районов более 7 тыс. человек. Среди них большая группа туристов, которые посещали исторические развалины древней Петры. Введен 48-часовой запрет на проведение экскурсий по всей территории королевства.

Отменены занятия в школах. Для эвакуированных из сельской местности жителей организуются пункты временного поселения, палаточные лагеря, пострадавшим раздается продовольствие и теплые вещи.

Зонами стихийного бедствия объявлены южные провинции Маан и Мадаба, а также Аджалун, Эль-Карак и Эль-Балка на севере королевства, населению предписано покинуть районы, которым угрожает затопление. Чрезвычайные меры из-за штормовой погоды введены в красноморском порту Акаба.-0-