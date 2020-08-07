Не менее 15 человек погибли при жесткой посадке самолета в Индии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на полицию.

Травмы во время приземления лайнера получили 123 человека. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

Ранее AFP сообщало о 14 погибших в результате инцидента. По информации телеканала NDTV, еще четыре человека по-прежнему остаются внутри самолета, спасательная операция продолжается.

Согласно данным портала Flightradar24, совершивший жесткую посадку Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. По информации портала Airfleets, самолету 13 лет.

Как стало известно, рейс выполнялся по программе возвращения граждан Индии из-за рубежа в период пандемии. Самолет садился во время ливня.

Air India Express - дочерняя компания - лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.-0-

Самолет Air India Express совершил жесткую посадку и развалился на части На борту находились около 180 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Многие получили травмы, более 30 человек госпитализированы.