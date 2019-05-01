Не менее 15 военных погибли при взрыве в Индии

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли при взрыве, организованном маоистами в штате Махараштра, сообщает газета
Автомобиль, на котором ехали полицейские, подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Происшествие случилось в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов. В этом же округе 1 мая маоисты подожгли несколько автомобилей и дорожной техники компании, которая строит там шоссе.
Маоисты, группировки которых в Индии часто называют наксалитами, пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма.
Они скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских.-0-
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