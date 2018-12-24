Не менее 15 военных пострадали при посадке самолета в Конго

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 15 военнослужащих Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК) пострадали 24 декабря при заходе на посадку транспортного самолета Ан-26 в городе Бени провинции Северное Киву на востоке страны. Об этом сообщило Agence France-Presse.
На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причиной инцидента стала ошибка пилотов.-0-
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