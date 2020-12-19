Не менее 16 человек погибли при взрыве на стадионе в Сомали

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв теракта, произошедшего18 декабря на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали, увеличилось до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse.

"Количество жертв выросло к нынешнему утру", - заявил собеседник агентства из числа сотрудников сомалийских служб безопасности. К концу дня в пятницу сообщалось о 10 погибших.

Взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника незадолго до прибытия на стадион премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле. Он должен был выступить там с речью.-0-