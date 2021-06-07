Не менее 17 человек погибли и более 270 тыс. пострадали из-за наводнений на Шри-Ланке

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли и более 270 тыс. пострадали в результате наводнений и схода оползней после проливных дождей на Шри-Ланке, сообщает телеканал Channel News Asia.

После дождливых дней реки на южных и западных равнинах островного государства вышли из берегов, затопив низменные районы и вынудив тысячи людей отправиться в центры помощи.

"Уровень воды снижается, но предупреждения об оползнях по-прежнему действуют в 10 районах", - говорится в заявлении заместителя директора Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями Прадип Кодиппили. По его словам, пострадали более 270 тыс. человек и около 100 тыс. зданий осталось без электричества.

"Мы ожидаем, что количество осадков уменьшится, но в некоторых областях будут наблюдаться периодические дожди", - сказал генеральный директор Метеорологического департамента Атула Карунанаяке.

Как сообщалось ранее, с 3 июня в четырех районах Шри-Ланки шли проливные дожди, включая крупнейший город Коломбо и его пригороды, в результате чего были затоплены более 800 жилых домов, рисовые поля и размыты дороги.-0-