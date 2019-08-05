Не менее 17 человек погибли при взрыве в Каире

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП и последовавшего за ним взрыва в Каире у Института рака погибли по меньшей мере 17 человек, еще 32 получили травмы, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

ДТП произошло в результате столкновения нескольких машин, после чего произошел взрыв. Подробности инцидента не уточняются. Известно, что нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Была произведена эвакуация персонала и пациентов медучреждения.

К месту происшествия была направлена группа следователей, которым поручено срочно провести расследование.-0-