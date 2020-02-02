Не менее 20 человек погибли в давке на церковной службе в Танзании

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли в давке во время церковной службы в Танзании, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Моши на севере Танзании. На службу собралось около 10 тыс. человек, приверженцев пятидесятнической церкви. После того как пастор Бонифаций Мвампоса призвал их прикоснуться к "священному маслу", возникла давка. В ней погибли не менее 20 человек, 16 пострадали.

Власти опасаются, что число погибших может возрасти из-за большого числа людей и плохого освещения на территории, где произошла давка.

По информации местных чиновников, после произошедшего Бонифаций Мвампоса пытался сбежать из страны и был задержан.-0-