Не менее 20 человек пострадали от взрыва на НПЗ в Индонезии

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийском городе Балонган пострадали не менее 20 человек, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, после возникшего пожара тяжелые ожоги получили пять человек, у остальных пострадавших легкие ранения. Из-за взрыва были эвакуированы 950 человек. В настоящее время предпринимаются попытки не допустить дальнейшего распространения огня. Причина взрыва пока не установлена. Перерабатывающая мощность НПЗ, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.-0-