Не менее 22 человек погибли из-за урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида". Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти, передает ТАСС.

По их данным, в штате Нью-Йорк жертвами стихии стали восемь человек, в Нью-Джерси - 14. В обоих штатах объявлен режим ЧС. Среди погибших в Нью-Йорке - двухлетний ребенок и три женщины.

В Нью-Йорке основной ущерб пришелся на районы Бруклин и Квинс, где местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего сейчас в мегаполисе открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В настоящее время в Нью-Йорке почти не ощущается последствий наводнения. Общественный транспорт работает штатно, несмотря на введенный запрет на уличные парковки для уборки проезжей части. Движение по мегаполису свободное, в городе с утра установилась ясная, солнечная погода.

В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".-0-